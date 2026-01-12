Parecchio severa la Gazzetta dello Sport con gli interisti protagonisti del match con il Napoli. Tre i bocciati e, in generale, una media-voti non troppo elevata.

Il migliore è Dimarco (7): "È il suo momento: quando calcia, di destro o di sinistro, succede sempre qualcosa. Segna il secondo gol in cinque giorni".

Bene anche Bastoni (7), Mkhitaryan (7) e Calhanoglu (7): "Certi attimi, che dilagano in minuti, sono i bivi della storia: stessa porta, stesso rigore. Ma stavolta non è palo: è palo-gol. Chiude infortunato, ahilui".

Zielinski 6,5, idem Luis Henrique: "Più vivace e presente del solito. Gioca senza paura, specie nel secondo tempo, indovinando linee giuste. Ma nell'azione dell'1-1 del Napoli guarda le stelle".

Sufficienti Sommer, Barella e Thuram; senza voto Esposito, Bonny, Sucic e Carlos Augusto.

Il peggiore è Akanji (5): "Imbambolato, mai così a disagio. Bruciato da McTominay sull'1-1, distratto contro Hojlund che a inizio ripresa gli scappa via. Poi va fuori giri".

Bocciati anche Bisseck (5,5) e Lautaro (5,5): "Entra nel gol che spalanca le porte a una partita di controllo. Eppure non esorcizza il sortilegio Napoli: non tira mai e neppure ci si avvicina".

Chivu 6,5: "Il primo pareggio, con due rimonte subite e un palo centrato, suscita molti rimpianti. Lo sguardo alla classifica tuttavia è consolatorio".