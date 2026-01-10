Hakan Calhanoglu ha giocato 8 partite con la maglia dell'Inter contro il Napoli in campionato segnando 4 gol: i partenopei sono la vittima preferita del turco in nerazzurro. Calhanoglu è andato a segno a San Siro nella stagione 2021/22 e 2024/25, mentre è andato a referto al Maradona nel 2023/24 e nella sfida d'andata di questo campionato.