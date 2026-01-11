Il protagonista dell'intervista del Matchday Programme di Inter-Napoli in quota Inter Under 23 è... uno dei fuoriquota della squadra di Stefano Vecchi. Parliamo infatti del portiere Riccardo Melgrati, tornato alla base nerazzurra dopo aver maturato grande esperienza tra Serie B e Serie C, difendendo i pali di club storici come Cesena, Pro Vercelli e Lecco. Ecco come si definisce Melgrati: "Mi considero un portiere completo, moderno. Forte con i piedi, lucido nelle scelte e molto attento alla comunicazione con i compagni. Credo profondamente nel linguaggio positivo: cerco sempre di trasmettere calma, fiducia e presenza, perché il portiere è un riferimento emotivo oltre che tecnico. La mia forza è anche mentale: leggere le situazioni, anticiparle, aiutare il gruppo a restare compatto nei momenti decisivi. Sono cresciuto molto nella gestione emotiva: oggi so riconoscere paure e ansie senza farmi condizionare".

Melgrati rivela quello che era il suo modello da portiere: "⁠Il mio idolo era Júlio César. In lui vedevo estro, gioia e istinto quando giocava e una calma contagiosa anche nei momenti più difficili. Il mio posto del cuore è sempre stato il cortile di casa dei miei cugini in Brasile. Un campo da calcio in cemento, caldo, vivo, dove giocavo tutto il giorno con ragazzi di età, culture e lingue diverse. Lì ho imparato a cavarmela, a competere, a voler vincere sempre, adattandomi a tutto".

