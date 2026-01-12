Conclusa la 20esima giornata di Serie A EniLive è già tempo di Coppa Italia, quantomeno per Roma e Torino che domani si affronteranno all'Olimpico per l'ottavo di finale della sopraccitata competizione. Un faccia a faccia che l'Inter osserverà da lontano, visto che la vincente della gara accederà allo step successivo dove incrocerà proprio la squadra di Cristian Chivu. Alla vigilia del match della Capitale, l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la sfida.

Arriva il primo snodo importante per la Roma, in Coppa Italia: una competizione che lei conosce bene, ma ha perso tre finali con l’Atalanta.

"Con l’Atalanta per tre volte non siamo riusciti a vincerla, è rimasto un grande rammarico. All’inizio non è una competizione tanto seguita, ma man mano andando avanti diventa molto importante e tutte ci tengono moltissimo. Infatti alla fine ci sono le squadre migliori".

Per la Roma la Coppa Italia è un obiettivo?

"Per la Roma c'è sempre l’opportunità di fare la finale in casa, a Roma, e sarebbe fondamentale. Il percorso però da qui in avanti diventa impegnativo: c’è il Torino, poi eventualmente l’Inter e le squadre più forti del campionato".

Su Raspadori

"Non ne sono a conoscenza, non saprei cosa risponderle".

Si è concluso il girone d’andata con un quarto posto e tre punti dal primo

"È stato un girone positivo sia per le prestazioni che per l’atteggiamento dei giocatori. Sento che abbiamo un nocciolo duro competitivo. Il campionato è difficile: le big sono tutte molto attrezzate e hanno sbagliato molto poco fino ad oggi. Dobbiamo staccare quelle dietro e mantenere il più possibile quella posizione".

La corsa è sulla Juventus possiamo dirlo?

"La corsa è su chi capita. In questo momento è la più vicina, ma dobbiamo guardare il nostro percorso: se siamo in grado di ripeterci poi qualcuna la prendiamo".