Nel classico podcast postpartita Andrea Bosio analizza il pari tra Inter e Napoli nel big match di giornata: risultato giusto per quanto visto in campo e che permette ai nerazzurri di mantenere il primo posto in classifica, a +3 sul Milan e +4 sul Napoli. A seguire la puntata odierna: buon ascolto (clicca qui per ascoltare da app).

