Le pagelle dell'Inter su Tuttosport partono con la sufficienza per Sommer, incolpevole sui gol. Voto 6 anche a Bisseck, l'unica imprecisione è quella sul 2-2. Meno bene Akanji, 5,5, un gran duello con Hojlund che soffre a partire dalla mezz'ora del primo tempo. Stesso voto per Bastoni, portato fuori posizione sull'1-1.

A centrocampo sufficienza per Luis Henrique, in linea con le ultime partite. Pagella da 6,5 per Barella, dentro alla gara fino alla fine. Voto uguale per Calhanoglu, soprattutto per la freddezza dal dischetto. Sufficienza a Zielinski, ruba la palla del primo gol, ma poi cala nella ripresa. Al suo Mkhitaryan è da 6,5 per la vivacità che porta e il rigore che conquista. Dimarco è invece da 7: quarto gol in stagione, spina nel fianco per Di Lorenzo.

In attacco strappa il 6 Thuram, che firma un assist, mentre Lautaro è da 5: prestazione non scintillante. A parte Mkhitaryan, gli altri subentrati sono tutti da senza voto. Chivu viene invece premiato col 6,5: altro scontro diretto con la prestazione che c'è, ma senza risultato vincente. Nel Napoli spicca l'8 a McTominay. Sette all'arbitro Doveri.