Scott McTominay è stato il grande protagonista del big match di ieri sera tra Inter e Napoli. La doppietta del centrocampista scozzese ha permesso agli azzurri di rimontare due volte e conquistare il pareggio che tiene in vita la corsa Scudetto: i favoriti rimangono però i nerazzurri, proposti a 1,60 dagli esperti di Snai e 888Sport. Come riporta Agipronews, il bis della formazione di Antonio Conte, invece, passa da 5,50 a 5 volte la posta puntata dopo il pari di San Siro.

Alle spalle dei partenopei, quote in salita per il Milan dopo l'1-1 di Firenze: i rossoneri scudettati sono ora visti a 6 rispetto al 4,50 dell'ultima rilevazione. Ai piedi del podio c'è la Juventus, stasera in campo contro la Cremonese con la grande occasione di accorciare sulle prime della classe: i bianconeri di Spalletti campioni d'Italia sono fissati a 25, davanti alla Roma offerta a quota 33.