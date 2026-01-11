Prevale l'orgoglio del Napoli, che senza diversi giocatori di rilievo riesce a strappare un pareggio prezioso per 2-2 all'Inter di Cristian Chivu vanificando quelli che erano i sogni di fuga della squadra nerazzurra. Partita decisamente bella ma che lascia un retrogusto amaro all'Inter per un'occasione di vincere un match ad alta quota che mai come questa volta era lì a portata di mano, visto il rigore segnato da Hakan Calhanoglu al 73esimo dopo che Federico Dimarco e Scott McTominay avevano timbrato il primo tempo. Ma ancora lo scozzese, una sorta di incubo ormai per l'Inter, trova la zampata in mezzo all'area che sigilla il 2-2 finale e premia la grinta dei campioni d'Italia, orfani per parte di gara anche del proprio tecnico Antonio Conte espulso al momento dell'assegnazione del penalty. Nel finale, il palo nega a Henrikh Mkhitaryan il colpo da tre punti. Primo pareggio per l'Inter in questa stagione, un pareggio un po' beffardo che però lascia i nerazzurri soli in vetta con un passettino in più rispetto al Milan secondo.
IL TABELLINO
INTER-NAPOLI 2-2
MARCATORI: 10' Dimarco (I), 26', 81' McTominay (N), 73' Calhanoglu (I, rig.)
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (86' 8 Sucic), 7 Zielinski (62' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (86' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (83' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (86' 14 Bonny).
In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi.
Allenatore: Cristian Chivu.
NAPOLI: 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema (78' 70 Lang), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano (94' 30 Mazzocchi), 19 Hojlund, 20 Elmas.
In panchina: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 35 Marianucci, 69 Ambrosino.
Allenatore: Antonio Conte.
Arbitro: Doveri. Assistenti: Alassio - Colarossi. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.
Note
Spettatori: 72.567
Espulso: Conte (N) al 72esimo per proteste.
Ammonito: Juan Jesus (N)
Possesso palla: 50%-50%
Tiri in porta: 4-3
Tiri totali: 13-7
Corner: 4-1
Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE
96' - Fischia Doveri, rien ne va plus a San Siro! Il Napoli con la doppietta di McTominay impone il primo pareggio in campionato ai nerazzurri e anestetizza la voglia di fuga dei nerazzurri.
96' - Recupero esaurito, ma c'è una punizione per il Napoli.
94' - Il Napoli opera un cambio prima di una punizione per l'Inter: Mazzocchi rileva Politano.
93' - Palo di Mkhitaryan! Bonny spazza via Politano con una spallata, poi scarica sull'armeno che centra il legno!
92' - Juan Jesus spende il fallo tattico per evitare il contropiede di Esposito, giallo per lui.
90' - Decisione cambiata, i minuti di recupero saranno cinque.
88' - Saranno sei i minuti di recupero.
87' - Chivu esaurisce i cambi: Sucic rileva Calhanoglu, Bonny prende il posto di Lautaro e Carlos Augusto entra per Dimarco.
86' - Dopo l'intervento, Calhanoglu si accascia a terra chiedendo il cambio.
86' - Percussione di Hojlund che vince il duello con Akanji, Calhanoglu riesce a smorzare il suo cross.
83' - Fuori Thuram, dentro Pio Esposito.
81' - PAREGGIO DEL NAPOLI! ANCORA MCTOMINAY! Politano mette in mezzo, la palla attraversa l'area prima di essere salvata da Lang che riesce a ributtare lì dove l'ex United, ancora lui, mette il piede e trova il pareggio.
80' - Pio Esposito a bordocampo, pronto a entrare.
79' - Lautaro parte sul filo del fuorigioco, riceve palla ma viene chiuso da Juan Jesus.
78' - Grande recupero di Lautaro che peende fallo da Lobotka. Cambio per il Napoli: fuori Beukema, dentro Lang.
76' - Napoli che prova a reagire e ottiene il primo corner.
73' - Dal dischetto Calhanoglu contro Milinkovic-Savic, come l'anno scorso... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Spiazzato completamente il serbo, avanti i nerazzurri!!!
71' - Espulso Antonio Conte, che si è lasciato andare ad una veemente protesta per poi urlare: 'Vergogna' all'indirizzo di Doveri e del quarto uomo.
70' - Doveri annuncia: rigore per l'Inter.
70' - Doveri va all'on-field review.
69' - Attenzione, check del VAR per un possibile fallo di Rrahmani sullo sfondamento di Mkhitaryan.
68' - Bastoni dà l'illusione del gol! Mkhitaryan sfonda, palla per Thuram che di tacco appoggia a Dimarco il cui tiro è respinto e finisce su Bastoni che di prima intenzione manda fuori.
67' - Prolungato possesso palla dell'Inter, poi palla meravigliosa di Barella per Lautaro che viene chiuso in extremis da Rrahmani.
64' - Ripartenza Inter con Lautaro che al momento del tiro viene fermato da Beukema, ma il capitano era comunque in offside.
62' - Primo cambio della gara: Mkhitaryan prende il posto di Zielinski.
59' - Zielinski scarica su Barella che prova dalla distanza calciando direttamente al primo verde.
59' - Bravo Zielinski ad anticipare Beukema e prendere fallo dall'ex Bologna, punizione Inter.
58' - Cross di Politano in mezzo, Hojlund non ci arriva grazie alla sporcatura decisiva di Akanji.
58' - Rrahmani reclama un mani di Calhanoglu, Doveri lo accontenta.
57' - Prova il filtrante in area McTominay, palla che però viene intercettata da Bastoni.
52' - Sono 72.567 gli spettatori presenti a San Siro.
51' - Ancora Napoli! Di Lorenzo prende il tempo ancora ad Akanji in mezzo all'area sul cross dalla sinistra, la torsione però non è quella giusta per inquadrare la porta.
48' - Occasionissima per il Napoli! Milinkovic-Savic riesce a lanciare Hojlund che brucia Akanji e si invola in area. Il danese calcia in diagonale ma il suo pallone sibila a pochi centimetri dal palo.
46' - Bastoni scivola, perde palla e consente al Napoli di ripartire. Poi è lui a chiudere sul cross dalla sinistra.
------
21.51 - L'Inter tocca il primo pallone della ripresa: PARTITI!
21.50 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.
HALFTIME REPORT - Un primo tempo volato praticamente via, fatto di intensità e di fiammate improvvise, agevolato anche da un Doveri che decide di intervenire pochissimo (appena quattro fischi per falli in tutti i 47 minuti di gioco). Inter che trova il vantaggio col colpo da biliardo di Federico Dimarco dopo un bell'inizio della squadra di Antonio Conte, Napoli che pareggia con l'imbucata di Scott McTominay nel momento in cui l'Inter sembrava aver preso le misure all'avversario. Poi Inter che controlla il gioco ma che nel finale rischia trovando però pronto Manuel Akanji. Gara al cardiopalma.
-------
45' + 2 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Napoli a riposo sull'1-1 grazie ai gol di Dimarco e McTominay.
45' + 2 - Brivido finale per l'Inter con Lobotka che riesce a salvare e giocare un pallone che sembrava perso, servendo Politano il cui cross è anticipato da Akanji.
45' + 1 - Bisseck si divincola bene in area avversaria, gestendo bene il pallone tra tre difensori prima di calciare senza impensierire il portiere del Napoli.
45' - Saranno due i minuti di recupero.
44' - Milinkovic-Savic si alza e manda in corner il colpo di testa di Thuram bello ma centrale.
42' - Lautaro prova il tiro venendo murato, la palla arriva a Zielinski che calcia bene ma colpisce il capitano nerazzurro: palla fuori.
42' - Crossa Luis Henrique, palla che arriva a Di Lorenzo che di petto appoggia al proprio portiere.
40' - Altro duello vinto da Zielinski che ruba palla e prova il cross per Thuram, McTominay mette nuovamente il piede e appoggia per Milinkovic-Savic.
39' - Inter che prova a accelerare in questo finale, cross di Bisseck lanciato benissimo da Calhanoglu che viene spazzato via.
37' - Spinazzola batte una rimessa laterale ai limiti del cambio rimessa, San Siro protesta.
36' - Bravo Juan Jesus a controllare Thuram e anticipare il suo pallone.
34' - Doppio sgambetto di Elmas su Barella, Doveri interviene e redarguisce il macedone che poi stringe la mano all'avversario.
33' - Riapertura di Zielinski per Barella che trova qualcosa tra un tiro e un assist per Lautaro, palla che termina fuori.
31' - McTominay rende la pariglia a Zielinski strappandogli via il pallone e poi provando la conclusione parata da Sommer a terra.
30' - Thuram prova il lancio per Lautaro, anticipato da Milinkovic-Savic.
26' - MCTOMINAY! PAREGGIO DEL NAPOLI! Azione improvvisa del Napoli con lo scozzese che arriva coi tempi giusti sul cross da sinistra di Elmas, supera Akanji dopo aver anticipato Zielinski e infila alle spalle di Sommer.
25' - Imprecisione Di Lorenzo-Beukema, rimessa regalata all'Inter.
24' - Barella lancia Luis Henrique che prova il cross in area senza però guardare il panorama, il pallone è recuperato da Di Lorenzo che però soffre il pressing nerazzurro.
22' - Zielinski è una furia, terzo pallone recuperato magistralmente a metà campo dal polacco.
22' - Mugugna San Siro per un fischio di Doveri che punisce un intervento nemmeno troppo cattivo di Thuram su McTominay.
21' - Si apre una prateria davanti a Politano che però si decentra e prova un assist a Hojlund fermato da Dimarco.
20' - Si rialza Thuram, che poi prova a chiedere chiarimenti al quarto uomo Colombo. TIkus deve cambiare la maglietta.
19' - Altro scontro, stavolta fortuito, tra Juan Jesus e Thuram, il francese rimane a terra.
18' - Thuram prova lo sfondamento a destra, poi riesce a mettere in mezzo dove McTominay è prezioso nella copertura.
17' - Juan Jesus mura la conclusione di Bastoni, la palla arriva a Calhanoglu che calcia dalla distanza mandando alto.
15' - Azione da flipper dell'Inter, tra Thuram, Calhanoglu, Barella e Lautaro che invece di cercare l'uno-due calcia debolmente senza impensierire Milinkovic-Savic.
13' - Juan Jesus atterra Thuram che è pronto ad andare in avanti, Doveri non interviene.
IL GOL DI DIMARCO: Azione che nasce da un pallone sradicato da Zielinski a McTominay, Thuram conduce il contropiede servendo col terzo occhio Dimarco che brucia Di Lorenzo e trova un diagonale micidiale che non lascia scampo a Milinkovic-Savic.
10' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOO!!!!
8' - Thuram contrastato da due difensori che gli portano via palla, secondo Doveri regolarmente.
8' - Offensiva da sinistra del Napoli con Spinazzola, poi tentativo di tiro di McTominay che diventa cross per Politano anticipato da Bastoni.
5' - Sommer non è propriamente deciso nell'uscita su Hojlund parando comunque il pallone in due tempi sull'offensiva del danese, dopodiché Doveri ferma tutto per fuorigioco.
4' - Prova il filtrante Calhanoglu, che viene però murato da Juan Jesus.
3' - Bastoni prova il lancio per Dimarco, che non arriva per poco sul pallone.
-----
20.46 - Sarà del Napoli il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.45 - Lautaro e Di Lorenzo davanti a Doveri per il sorteggio.
20.43 - Inter e Napoli entrano sul terreno di gioco.
20.41 - Squadre nel tunnel, pronte ad entrare in campo.
20.30 - Rientra anche l'Inter, l'attesa agli sgoccioli: fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.
20.29 - Il Napoli torna negli spogliatoi.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
