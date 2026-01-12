Dino Zoff, campione del mondo con l'Italia nel 1982 e protagonista oggi di una lunga intervista su Tuttosport, non esclude la Juventus dalla battaglia per il tricolore. "Vedo l’Inter favorita, ma Spalletti ha a disposizione una squadra competitiva che lotterà fino alla fine. Nulla è impossibile: possono iscriversi alla corsa per il titolo", afferma l'ex portiere e ct azzurro.