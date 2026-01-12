Valutazioni tutt'altro che lusinghiere per gli interisti anche sul Corsport: diversi i voti sotto il 6, nonostante il 2-2 finale e una prestazione, in generale, tutt'altro che negativa.
Chivu (all.) 6 Ancora una volta, non vince uno scontro diretto, sprecando la chance di scappare. Almeno non perde e così il vantaggio in classifica resta invariato. Decisivi di due svarioni in difesa.
Sommer 6 Oltre ai gol non deve compiere parate. Spinge fuori con lo sguardo il diagonale di Hojlund. Solo un’incertezza in uscita.
Bisseck 5,5 Resta in mezzo nell’azione del primo pareggio. E scivola in occasione del secondo, lasciando McT libero di calciare.
Akanji 5,5 Non riesce a mettere una pezza su McT, anche perché il suo uomo è Hojlund, a cui, nel primo tempo, riserva un trattamento “acerbesco”. Nella ripresa, invece, comincia presto a perdere qualche colpo e finisce per giocare sempre preoccupato, soffrendo dannatamente il danese.
Bastoni 5,5 Sbaglia a spostarsi su Spinazzola, invece di rimanere Elmas, che poi regala l’assist a McTominay. Ma tutto nasce da un taglio di Politano, che, infatti, spesso lo porta in giro.
Luis Henrique 6 Non si intende con Bastoni e così non segue l’affondo di Elmas. Per il resto, accompagna l’azione come al solito con pochi guizzi, ma con applicazione. Certo se ogni tanto tentasse qualche dribbling o indovinasse un cross…
Barella 5 E’ il centrocampista più avanzato, lasciando Calhanoglu e Zielinski a gestire il gioco. Il problema è che viene sovrastato da McTominay e non copre adeguatamente Lang sul 2-2.
Calhanoglu 6,5 Esorcizza l’errore dello scorso campionato, spiazzando Milinkovic dal dischetto. Non basta, però, per prendere i 3 punti. Chiede il cambio dopo una fondamentale chiusura in area.
Sucic (43’ st) sv Non fa in tempo ad incidere.
Zielinski 6 Sradica il pallone a McT come il più ruvido dei mediani e innesca l’azione del vantaggio nerazzurro. Subisce lo stesso trattamento dallo scozzese, senza pagare dazio. Gioca con una carica (e cattiveria) particolare,
Mkhitaryan (17’ st) 6,5 Entra e si guadagna il rigore del raddoppio. Centrando poi il palo sul 2-2.
Dimarco 7 Secondo gol consecutivo, stavolta con il suo piede più raffinato. Sfonda ripetutamente a sinistra, insinuandosi tra Di Lorenzo e Beukema.
Carlos Augusto (43’ st) sv
Meglio non rischiare.
M. Thuram 6 La gamba gira a dovere. Fa da rampa di lancio per Dimarco e, in generale, non si risparmia mai, tentando sempre la giocata. Si sfianca a furia di scatti. Pericoloso di testa, ma Milinkovic addomestica la sua incornata.
P. Esposito (38’ st) sv Minuti di lotta.
L. Martinez 5,5 Rrahmani gli complica la vita, impedendogli di girarsi, quando riceve il pallone spalle alla porta. Quando ce l’ha di fronte partecipa all’azione del vantaggio.
Bonny (43’ st) sv Uno scatto, una spallata, e arma il destro di Mkhitaryan.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
