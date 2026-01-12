Non c'è tempo di rifiatare perché domani sarà già vigilia di campionato: mercoledì recupero di campionato con il Lecce a San Siro. Come riferisce il Corsport, Chivu spera di poter convocare Darmian: recupero importante anche per far tirare il fiato a Luis Henrique, ieri alla decima di fila da titolare. Per Dumfries, invece, c'è ancora bisogno di tanto tempo: nel mirino c'è il derby di inizio marzo.

Per questo, ma non solo, l’Inter rimane vigile nella sessione attuale di mercato, spiega il quotidiano romano. "In viale della Liberazione stanno sondando sottotraccia diverse piste, pungolati a dovere anche da Cristian Chivu. Il tecnico ha disseminato diversi indizi, a tal proposito, nella conferenza stampa che ha preceduto la gara di ieri con il Napoli. Si aspetta un aiuto dal club per affrontare l’emergenza sulla corsia di destra. Non l’ha detto esplicitamente, ma l’ha fatto capire chiaramente in più di una circostanza - si legge -. Il primo affare in entrata potrebbe essere però in prospettiva: in chiusura a stretto giro è previsto l’acquisto di Branimir Mlacic, centrale difensivo classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Il ragazzo rimarrà comunque in Croazia fino al termine della stagione, prima di determinare per lui il percorso migliore. Superata la concorrenza del Marsiglia, ma soprattutto del Barcellona: i due club avevano chiesto informazioni in tempi non sospetti, ma il sorpasso dell’Inter, forte anche dell’intesa con l’entourage del ragazzo ha fatto la differenza".