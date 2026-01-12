"Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito". Inizia così il comunicato diramato dal club friuliano, prossimo avversario dell'Inter in campionato.

Zaniolo (anche squalificato) non prenderà parte alla partita in programma sabato pomeriggio. "La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma - si legge nella nota -. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero". 

