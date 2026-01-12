Gli esami clinici di Hakan Calhanoglu, uscito ieri per un affaticamento al polpaccio verranno svolti nella giornata di domani. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che c'è molta cautela in merito alle condizioni del centrocampista nerazzurro, visto che si tratta di un muscolo molto delicato. Solo gli accertamenti potranno stabilire l'entità del problema, soprattutto in vista del recupero della 16esimagiornata contro il Lecce in programma mercoledì 14 gennaio.

Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 14:08
Autore: Christian Liotta
