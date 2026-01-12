All'indomani di Inter-Napoli 2-2, Fabio Fognini mastica amaro per l'epilogo del match di San Siro, dove la sua squadra del cuore si è fatta raggiungere due volte dagli avversari: "Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole. Son sincero. Lo sport è così, vince chi merita di vincere", ha detto l'ex tennista parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova,