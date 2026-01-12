Dopo aver trattato con l'Inter Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, offrendo in cambio Joao Cancelo, poi finito al Barcellona, l'Al-Hilal ha deciso di virare su Pablo Marì per tamponare il problema nato dopo l'infortunio di Kalidou Koulibaly. Una mossa applaudita da Simone Inzaghi a margine della vittoria fondamentale sull'Al-Nassr che ha proiettato i biancoblu in vetta a +7 proprio sulla squadra di Cristiano Ronaldo: "La dirigenza dell'Al-Hilal ha supportato la squadra in questo momento, credo che Pablo possa aiutarci fino al ritorno di Koulibaly. Ci darà una grande mano nella Champions League asiatica. L'Al-Hilal è una grande squadra che compete su più fronti e in diversi tornei".