Mercoledì sera a San Siro andrà in scena Inter-Lecce, sfida valida per il recupero della 16esima giornata della Serie A 2025/26. La gara andrà in scena alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Su FcInterNews.it, come sempre, potrete trovare diretta scritta dell'incontro e tutte le voci dei protagonisti prima e dopo la partita, oltre alla consueta analisi video del match.