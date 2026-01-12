Il Genoa batte 3-0 il Cagliari e raggiunge proprio a quota 19 punti la squadra di Pisacane. La gara si sblocca dopo pochi minuti con il gol di Colombo, nella ripresa arriva prima il raddoppio di Frendrup e poi il tris di Ostigard. Vittoria importantissima per la squadra di De Rossi che si porta a +5 dal terzultimo posto in classifica, occupato dalla Fiorentina.
Sezione: News / Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 20:24
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - News
Dodo giura amore alla Fiorentina e allontana i rumors di mercato: "Lotterò per sempre per questa squadra"
Altre notizie
Lunedì 12 gen
- 21:21 Zoff: "Scudetto, Inter favorita ma la Juve lotterà fino alla fine"
- 21:07 fcinVoci turche infondate, Calhanoglu non ha rifiutato il rinnovo. L'Inter ha le idee chiare: tutti i dettagli
- 20:53 Il tifoso interista Fognini: "Ieri ero a San Siro, mi sono girate le scatole. Sono sincero"
- 20:39 L'Al-Hilal di Inzaghi batte l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in rimonta: 3-1 e +7 in campionato
- 20:24 Il Genoa cala il tris, Cagliari sconfitto 3-0: De Rossi a +5 dalla zona retrocessione
- 20:11 Inter-Juventus, tra un mese super sfida a San Siro: biglietti in vendita da domani. Tutte le fasi
- 19:57 Napoli, Stellini: "Per rimontare due volte una squadra come l'Inter servono carattere e personalità"
- 19:43 Dumfries, messaggio a un mese dall'intervento. Arriva il commento di Frattesi: "Mi fai soffrire". E Thuram...
- 19:29 Zaniolo operato al ginocchio, il comunicato dell’Udinese: "Intervento perfettamente riuscito"
- 19:14 AIA, la Procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente Antonio Zappi
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-NAPOLI 2-2, il giorno dopo: ANALISI e GIUDIZI. Attesa per CALHA, offerta per MLACIC!
- 18:50 Chivu: "A inizio ripresa abbiamo sofferto gli aggiustamenti fatti dal Napoli all'intervallo"
- 18:36 UFFICIALE - Supercoppa fatale, Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid: il comunicato
- 18:21 Ambrosini: "Inter bloccata dal timore. E' superiore, ma bisogna capire perché..."
- 18:06 Frustalupi: "Inter-Napoli bellissima partita, Dimarco eccezionale. Conte? Lo capisco benissimo"
- 17:52 Gianfelice Facchetti scaglia la bordata contro Conte: "Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo con noi"
- 17:37 Dodo giura amore alla Fiorentina e allontana i rumors di mercato: "Lotterò per sempre per questa squadra"
- 17:23 Buffon: "Ci stiamo avvicinando bene ai play off. I giocatori dell'Inter stanno rispondendo da campioni"
- 17:09 L'ammissione di Akanji: "Col Napoli partita difficile". Poi suona la carica: "Continuiamo a spingere"
- 16:55 Angolo Tattico di Inter-Napoli - Il duello Akanji-Hojlund, i lanci di Bastoni per le punte: le chiavi
- 16:42 Wullaert vince per la sesta volta la Scarpa d'Oro belga, le congratulazioni social dell'Inter
- 16:29 Bilanci, Inter prima in classifica in Italia. Juventus e Milan sul podio, cresce il Bologna
- 16:14 Roma, Gasperini: "Girone d'andata positivo, ma la Serie A è difficile. Le big hanno sbagliato molto poco"
- 16:00 Il Podcast di FcIN - Inter-Napoli 2-2, l'analisi di Andrea Bosio: risultato giusto
- 15:47 Qui Lecce - Terapie per Camarda, domani la rifinitura pre-Inter. Poi la squadra si tratterrà a Novarello
- 15:33 Mlacic-Inter, per Romano-Moretto manca un tassello: i nerazzurri studiano la road map per il calciatore
- 15:19 La Russa: "Ieri ha vinto il palo, ma Chivu doveva mettere un difensore in più. Su Conte e il lato B del Milan..."
- 15:05 Stramaccioni: "Inter-Napoli diversa dalle altre partite. Spettacolare anche grazie a Doveri". Poi esalta Juan Jesus
- 14:50 Sky - Mlacic, primo passo concreto dell'Inter: presentata offerta ufficiale all'Hajduk Spalato. I dettagli
- 14:36 Museum Club Experience prima di Parma-Inter, omaggio di Cherubini al presidente Marotta
- 14:22 Terzino destro, sondaggio dell'Inter per Emil Holm per Bologna: la conferma de Il Resto del Carlino
- 14:08 Sky - Calhanoglu, domani gli accertamenti. C'è molta cautela in vista del recupero col Lecce
- 13:53 Bigica, all. Sassuolo Primavera: "Il 4-0 dell'Inter un po' bugiardo. L'inferiorità numerica non è stata evidente"
- 13:39 Quote Scudetto - McTominay rianima le speranze del Napoli, ma l'Inter resta in cima alla lavagna
- 13:24 O. Bianchi: "Inter-Napoli a ritmi da calcio inglese. Nerazzurri rimontati? E' vero, ma..."
- 13:10 Appello di Graziani a Marotta e Ausilio: "Prendete Chiesa, giocatore che può cambiare gli equilibri"
- 12:56 Condò: "Rigore tanto ineccepibile quanto casuale. La difesa distrugge ciò che gli altri reparti fanno"
- 12:42 Moratti: "Ieri partita bellissima. Stimo molto Chivu, mi sarebbe piaciuto avere Conte allenatore della mia Inter"
- 12:28 Dimarco a SM: "Questa partita qualche mese fa l'avremmo persa. Gli scontri diretti? Roba per i titoli"
- 12:15 Da CBS Sports elogi a Marotta: "È il GOAT dei presidenti. Capisce l'aspetto sportivo e finanziario del calcio"
- 12:00 INTER-NAPOLI 2-2, TIFOSI DIVISI: occasione PERSA ma punto da NON BUTTARE. Occhio al CALENDARIO
- 11:45 Trevisani: "L'Inter non può non vincere un big match da maggio '24. Lautaro? Non è normale che..."
- 11:30 Moviola CdS - Doveri 6: gara top macchiata da un errore chiaro. E su Juan Jesus...
- 11:16 Di Lorenzo: "Carattere e testa, giusto il pari. Ecco cosa ha detto Conte negli spogliatoi"
- 11:02 CdS - Chivu punta su Darmian e spera nel mercato: si aspetta un aiuto dal club. In arrivo Mlacic: superata la concorrenza di Barça e OM
- 10:48 Ranocchia: "Punto che vale più per il Napoli. Lautaro? Nei big match manca per gol. Ma il problema dell'Inter è che..."
- 10:34 Cesari: "Juan Jesus-Thuram? Giusto non fischiare. Rigore codificato, ecco quante giornate prenderà Conte"
- 10:20 Pagelle TS - Akanji soffre Hojlund, Lautaro non scintillante. Dimarco spina nel fianco del Napoli
- 10:06 Adani: "Conte, comportamento sbagliato. Rose di Inter e Napoli? Imparagonabili ad oggi perché..."
- 09:52 Dimarco: "Giusto cambiare tecnico a fine anno scorso: eravamo arrivati. E vedo una differenza"
- 09:38 Dimarco: "Strada giusta, ma il rammarico c'è. Finale dell'anno scorso in down totale: sono ripartito così"
- 09:24 TS - McTominay salva il campionato. Doveri all'inglese, ma quell'"arancione" mancato a Juan Jesus...
- 09:10 Pagelle CdS - Barella ha un problema, Thuram non si risparmia
- 08:56 GdS - Calhanoglu esorcizza il minuto 74, ma esce affaticato: oggi i controlli
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco al top, Calhanoglu non sbaglia, Luis Henrique senza paura. Bocciati Akanji, Lautaro e Bisseck
- 08:28 Moviola GdS - Doveri all’inglese, però mancano 3 gialli (due per Juan Jesus)
- 08:14 GdS - Inter, soliti vizi e solita sensazione. Akanji disastroso, Lautaro minore
- 08:00 Pareggio che scontenta tutti: Chivu non vince ancora un big match, Conte perde la testa ma non la gara
- 00:00 Pareggio in campo, vittoria in panchina. Match point fallito ma va bene così
Domenica 11 gen
- 23:55 Inter-Napoli, la moviola - Doveri fischia poco e lascia correre. Rigore Rrahmani-Mkhitaryan: giusto il richiamo del VAR
- 23:51 Calhanoglu: "Andare in vantaggio due volte e non prendere i tre punti fa male. Avanti insieme"
- 23:51 Chivu in conferenza: "Cosa ho imparato da Conte? Stasera ero focalizzato sull'Inter. Calhanoglu? Meglio se sto zitto"
- 23:48 videoInter-Napoli 2-2, Tramontana: "Era l'occasione della vita, sono deluso. Vi spiego perché"
- 23:43 Napoli, Hojlund a DAZN: "Il duello con Akanji è finito 50 e 50. Nei big match incontri sempre grandi difensori"
- 23:40 Juan Jesus a DAZN: "Il campionato è lungo, c'è da combattere. Ma lo Scudetto lo abbiamo ancora noi"
- 23:40 Chivu a ITV: "Napoli forte, può metterti sempre in difficoltà. A noi è mancata lucidità in qualche gestione"
- 23:38 Napoli, Stellini in conferenza: "Due i momenti delicati della gara. Rosso a Conte? Un momento di frustrazione"
- 23:38 Napoli, McTominay a DAZN: "Non molliamo e ci mancano tanti giocatori. Se l'Inter non avesse Thuram e Lautaro..."
- 23:32 Chivu: "Risultato giusto per quanto visto in campo. Scudetto, sarà battaglia tra 4-5 squadre fino alla fine"
- 23:31 Bastoni in conferenza: "Il Napoli è la più forte affrontata quest'anno. Mi prendo volentieri il pari, se penso al percorso"