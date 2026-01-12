Il Genoa batte 3-0 il Cagliari e raggiunge proprio a quota 19 punti la squadra di Pisacane. La gara si sblocca dopo pochi minuti con il gol di Colombo, nella ripresa arriva prima il raddoppio di Frendrup e poi il tris di Ostigard. Vittoria importantissima per la squadra di De Rossi che si porta a +5 dal terzultimo posto in classifica, occupato dalla Fiorentina. 

Lun 12 gennaio 2026 alle 20:34
Raffaele Caruso
