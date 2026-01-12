Nel post-partita di Juve-Cremonese 5-0, Luciano Spalletti trova il tempo di ripensare a Inter-Napoli, su sollecitazione di Sky Sport: "Ieri ho guardo bene la partita perché Inter e Napoli sono due squadre che mi piacciono, hanno fatto vedere un livello top di calcio - le parole del tecnico dei bianconeri -. E' stata una partita bellissima, a viso aperto, giocata con carattere, personalità e idee. Hanno due allenatori che sanno fare bene il loro lavoro. Secondo me, dobbiamo crescere per essere a quei livelli lì, dobbiamo fare degli step velocemente perché poi le affronteremo. Vedo grande disponibilità e impegno del gruppo, c'è la possibilità di andare a raccattare qualcosa".