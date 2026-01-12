La Juventus batte in scioltezza la Cremonese archiviando la pratica già nel primo tempo. I bianconeri partono forte e trovano la via del vantaggio con la carambola fortunata di Bremer in seguito alla volèe di Miretti. Il raddoppio porta la firma di David, il tris viene calato da Yildiz, che sbaglia il rigore (para Audero e poi palo) e deposita nel sacco la respinta. A inizio ripresa il poker: McKennie approfitta degli ampi spazi lasciati dalla retroguardia ospite, salta Audero e calcia a porta semi-vuota. Lo stesso americano sigla la cinquina, tramortendo definitivamente gli ospiti.

Con quest'affermazione la squadra di Spalletti sale a quota 39 punti e rientra ampiamente nella lotta per le zone altissime.