Riccardo Trevisani parla dagli studi di Pressing della sfida di ieri sera tra Inter e Napoli. "Rrahmani, non fosse per il rigore da Var, avrebbe fatto una partita straordinaria su Lautaro. La cosa veramente pesante per l'Inter è che continua la sequenza di partite di alto livello che non riesce a vincere. Neanche dopo aver giocato bene dopo l'1-0, prendendo l'1-1. Trova in maniera quasi accidentale il 2-1 e non riesce a tenersi nemmeno quello. Non vinci un big match da maggio '24"

"Lautaro? Se nelle ultime venti partite di cartello fai zero gol, possiamo dire che non è normale? Non tira i rigori, ma perché non sa tirarli. Ne ha sbagliati un miliardo", dice invece Trevisani riguardo al capitano nerazzurro.