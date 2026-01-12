"Ricordo quando abbiamo fatto la doccia con la coppa con noi", ha ricordato Gianluigi Buffon ai microfoni di Sky a margine dell'evento Teatro dei campioni a Genova, dove l'ex portiere è tornato sull'emozione vissuta nel 2006 di salire sul tetto del Mondo: "Dopo un mese e mezzo di tensioni ed emozioni difficili da gestire, ci siamo tolti questo peso raggiungendo l'obiettivo" ha continuato l'ex Juve.

Come ci avviciniamo ai playoff di marzo? Prosegue e conclude così nelle sue riflessioni Buffon:

"Ci stiamo avvicinando bene, come dovremmo fare, con i passaggi giusti. Vedendoli giocare, sembra che i calciatori stiano molto bene e stanno dando segnali forti da inizio stagione. Penso a quelli dell'Inter e all'annata che comportava tanti rischi e che invece stanno rispondendo da campioni. Anche quelli del Napoli, ma pure chi è all'estero. Speriamo che le cose durino almeno fino al 1° aprile".