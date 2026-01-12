Direzione "all'inglese", come si diceva una volta, per Doveri, protagonista a San Siro di un Inter-Napoli vigoroso e per larghi tratti anche leale. Promosso l'arbitro romano dalla Gazzetta dello Sport, anche se non mancano gli errori.

In particolare, la rosea sottolinea tre gialli non dati al Napoli. "Nell’azione dell’1-0, Zielinski scippa palla a McTominay, che lo stende: Doveri lascia il vantaggio ma manca il giallo allo scozzese. Al 13’ Thuram sulla trequarti prende il vantaggio su Juan Jesus ma è fermato fallosamente: niente fischio né giallo. Pochi minuti dopo, altro scontro Juan Jesus-Thuram, piede alto sul petto del nerazzurro ma normale scontro di gioco".

Doveri manca anche lo stop-on-foot di Rrahmani su Mkhitaryan: lo salva il Var Di Bello.

