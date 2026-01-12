"Inter-Napoli è stata una partita diversa da quelle che vediamo, di grande intensità, con un bravissimo Doveri che ha difeso un calcio più maschio, meno interrotto, con soli 4 falli fischiati nel primo tempo. C’era lo scontro vero, ne è venuta fuori una partita spettacolare". Questo il primissimo pensiero espresso da Andrea Stramaccioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove l'ex allenatore ha poi aggiunto: "È un’occasione persa per l’Inter, due volte in vantaggio, in casa, contro un Napoli decimato dagli infortuni. Gli azzurri hanno fato una prestazione straordinaria, è la prima volta che vedo l’Inter così in difficoltà. I primi 25' del secondo tempo del Napoli sono stati impressionanti".

La partita con l’Inter fa un po’ storia a sé - ha continuato Stramaccioni che poi ha attenzionato le defezioni del Napoli -. Conte ieri ha potuto sfruttare solo due cambi, a fronte dei cinque dell’Inter".

Sulla difesa:

"Jesus lo conosco da anni, si esalta in queste partite, Conte lo sa: visto che duello con Thuram? Questo non vuol dire che Buongiorno debba essere accantonato, ma Juan Jesus sta facendo benissimo. Sembra sempre non debba giocare mai, e poi gioca sempre. È utile in campo ed in spogliatoio. L’intervento su Thuram è tanta esperienza. Ce ne sono sempre di meno di giocatori come lui".