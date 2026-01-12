Prosegue l'iter di recupero di Denzel Dumfries, alle prese con la riabilitazione in Olanda, seguita dallo staff medico dell'Inter, dopo l'intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra al quale è stato sottoposto lo scorso 16 dicembre, alla “Fortius Clinic” di Londra. "Un mese dopo l'intervento chirurgico", ha scritto il laterale nerazzurro su Instagram. Pubblicando alcuni momenti vissuti nell'ultimo periodo lontano dai campi. Sotto il post, sono arrivati alcuni commenti dei compagni, in particolare quello di Davide Frattesi: "Mi fai soffrire". Anche Marcus Thuram ha lasciato il suo messaggio mandando l'emoticon di un cuore all'olandese.

L'ex PSV, secondo le previsioni di Cristian Chivu, dovrebbe tornare in Italia a fine mese, per poi iniziare la parte atletica con l'obiettivo di rimettersi a disposizione a fine febbraio per il rush finale di stagione.