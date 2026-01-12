"Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan": così il Corsport sottolinea l'errore del fischietto laziale, comunque sufficiente a livello globale.
"E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo", si legge.
"Rischia Juan Jesus, le trattenute reciproche con Thuram hanno sicuramente spostato l’attenzione di Doveri. Da rosso? Più da ammonizione, la posizione (esterna) e la presenza di altri giocatori del Napoli ha depotenziato l’eventuale Dogso (chiara occasione da gol). Non è arrivato nulla". Male.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
