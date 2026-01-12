L'Inter sta guardando con attenzione al mercato croato non solo per Branimir Mlacic, per il quale ha formulato un'offerta da 4 milioni di euro all'Hajduk Spalato. Stando a quanto rivela Sky Sport, i nerazzurri stanno lavorando anche su Leon Jakirovic, difensore mancino 17enne della Dinamo Zagabria Under 19. Un profilo non pronto per la prima squadra, ma eventualmente da inserire tra Primavera e Inter U23.