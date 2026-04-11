Il Como gioca un calcio brillante, verticale e sempre incentrato sulla voglia di dominare il possesso e concretizzare il più velocemente possibile. La squadra di Cesc Fabregas vuole continuare a correre e al Sinigaglia si sta ben disimpegnando: nelle ultime tre partite casalinghe sono arrivate tre vittorie con 10 gol realizzati nel parziale e il poker casalingo consecutivo manca, come riferisce Opta, dal 1980.