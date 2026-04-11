Il Como gioca un calcio brillante, verticale e sempre incentrato sulla voglia di dominare il possesso e concretizzare il più velocemente possibile. La squadra di Cesc Fabregas vuole continuare a correre e al Sinigaglia si sta ben disimpegnando: nelle ultime tre partite casalinghe sono arrivate tre vittorie con 10 gol realizzati nel parziale e il poker casalingo consecutivo manca, come riferisce Opta, dal 1980.

Sezione: Stats / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 19:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione