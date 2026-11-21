Vittoria pesantissima per l'Inter U23, autori di una prestazione vittoriosa e di spessore contro la capolista Potenza. I giovani nerazzurri vincono per 2-1 contro i potentini e si portano provvisoriamente al terzo posto in classifica. In questo senso, il tecnico nerazzurro Stefano Vecchi ha presenziato alla conferenza stampa postpartita per commentare l'esito della sfida contro i lucani: "Oggi per vincere abbiamo avuto bisogno di tutti. Questa è la vittoria del grupo, di tutti: del portiere che ha fatto parate importanti, degli attaccanti, di chi è entrato e ha risolto la partita come Agbonifo. Come ho sempre detto è un gruppo di ragazzi che lavora sodo e bene, si fanno sempre trovare pronto, e contro un Potenza di questo tipo ce n'era bisogno. Quando si gioca tutti al massimo delle potenzialità, quest'anno siamo competitivi e stiamo bene in campo con tutti. Poi è anche vero che nel secondo tempo il Potenza ci ha messo grande pressione. Siamo stati bravi anche a soffrire, cosa non scontata per una squadra della nostra età".
FCInterNews - Si può dire che quest'anno la squadra ha compiuto il passo in avanti dal punto di vista della maturità?
"Siamo cresciuti tutti, in un girone molto impegnativo e complicato come il C. Ci rendiamo conto di essere competitivi con tutti: l'anno scorso c'erano partite che per mezz'ora o dei tempi sembrava di essere in balia dell'avversario e di prendere delle imbarcate clamorose. Quest'anno invece no, un po' perchè la qualità dei ragazzi è alta, un po' perchè chi è rimasto ha un'esperienza diversa".
A inizio stagione forse una vittoria del genere non sarebbe arrivata: cosa è cambiato?
"Cambiato non lo so, sicuramente siamo una squadra che deve lavorare per migliorare. I ragazzi sono molto giovani, ma al tempo stesso non darei per scontata questa cosa: dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo. Tanti dei nostri sono all'inizio della nostra carriera, non possono accontentarsi di una partita fatta bena all'interno di un campionato o di essere come adesso se vogliono giocare in Serie A, come giustamente ambiscono i nostri ragazzi".
Quanto aiutano partite come queste a crescere?
"Sicuramente aiuta, a patto che si riesca a rimanere con i piedi per terra e non ci si senta arrivati dopo aver battuto la prima. La classifica parla chiaro, il Potenza non ha quei punti per caso e l'ha dimostrato anche oggi nel secondo tempo. Noi siamo stati in partita, quando ci siamo tutti e giochiamo da squadra possiamo vincere".
Qual è la sua impressione su Kaczmarski e Charlys?
"Sono due ragazzi con potenzialità importanti e sono i nostri giovani più "vecchi" perché sono entrambi 2004 quindi ci portano un po' di esperienza. Anche loro stanno dimostrando di avere qualità importanti e di porter fare un salto in avanti. Se sono qui vuol dire che non hanno potuto dimostrare le loro qualità, ma devono usare questa squadra come trampolino di lancio. Però lo puoi fare solo se la squadra raggiunge i risultati".
Che Potenza ha visto?
"Ho visto un Potenza che voleva vincere e consapevole della propria forza. Poi siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte per merito di Melgrati e anche per quello che abbiamo creato".
Si aspettava questo Potenza? La partita si è sviluppata secondo come l'aveva preparata?
"Ha grande qualità e ragazzi di gamba di velocità. Noi lo sapevamo ma non sempre si riesce a impostare la partita come si vuole. Noi nel secondo tempo ci siamo abbassati anche un po' troppo perché loro ha spinto per vincere la partita. Gli episodi poi l'hanno portata dalla nostra parte. Credo comunque che la nostra vittoria è stata meritata perché nella sofferenza e nella fatica abbiamo fatto il nostro. Poi il portiere lo paghiamo perché deve parare (ride, ndr). Poi i ragazzi non hanno mai mollato quindi andiamo a casa con questa convinzione".
Il vostro rendimento è cambiato tra primo e secondo tempo. La ritiene una vostra mancanza o è stato merito del Potenza?
"Merito del Potenza. Noi siamo calati fisicamente con qualche ragazzo. Abbiamo avuto una settimana di stop, qualche ragazzo via con le Nazionali, qualcuno che è stato in prima squadra e altri che non hanno proprio giocato. Quelli che si sono allenati con noi erano circa sette perché quando c'è la sosta per le Nazionali per noi è un problema anche solo preparare fisicamente la squadra. Abbiamo sofferto il loro gioco e forse avremmo potuto fare qualche cambio prima per dare più freschezza".
Autore: Carlo Alberto Gamba
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