Sydney van Hooijdonk, attaccante classe 2000 del Bologna, è protagonista di una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport. Il centravanti olandese sarà avversario dell'Inter in Coppa Italia, come ricordato nella chiacchierata con il quotidiano romano mentre parlava della sua famiglia: "Se i miei vengono a trovarmi? Mio padre quest'anno non è ancora venuto. Verrà. Forse per la Coppa Italia contro l'Inter. Mia madre è venuta ad aiutarmi quando ho preso una nuova casa. Adesso vivo in centro".

Arnautovic era un leader?

"Dicono che è un po' crazy, ma per me è un bravo ragazzo. Mi ha chiamato un paio volte. Ha giocato in Olanda, parla anche la mia lingua. Consigli non me ne ha dati".