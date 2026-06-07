Se da un lato in casa Inter c'è preoccupazione guardando alla situazione che stanno vivendo i cugini del Milan (qui spiegato il motivo), Marotta e Ausilio 'si distraggono' pensando al mercato e secondo il Corrirere della Sera il colpo che sta tenendo momentaneamente occupati i dirigenti di Viale della Liberazione è il difensore, Oumar Solet.

"Il centrale difensivo a breve rinnoverà il contratto con l'Udinese prima di essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto ai nerazzurri" si legge sul quotidiano milanese che non ha dubbi in merito all'esito e alla quadra dell'operazione che, dopo l'archiviazione del procedimento penale di accuse di violenza sessuale di cui era accusato Solet, adesso può davvero essere conclusa.