Se da un lato in casa Inter c'è preoccupazione guardando alla situazione che stanno vivendo i cugini del Milan (qui spiegato il motivo), MarottaAusilio 'si distraggono' pensando al mercato e secondo il Corrirere della Sera il colpo che sta tenendo momentaneamente occupati i dirigenti di Viale della Liberazione è il difensore, Oumar Solet.

"Il centrale difensivo a breve rinnoverà il contratto con l'Udinese prima di essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto ai nerazzurri" si legge sul quotidiano milanese che non ha dubbi in merito all'esito e alla quadra dell'operazione che, dopo l'archiviazione del procedimento penale di accuse di violenza sessuale di cui era accusato Solet, adesso può davvero essere conclusa.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 11:19
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi