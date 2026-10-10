Marcus Thuram è pronto a guidare l’attacco dell’Inter nella sfida contro il Parma. Come riportato da Tuttosport, il francese ha un bilancio perfetto contro i gialloblù in Serie A: quattro gol in altrettante partite. Una sfida speciale per lui, nato e cresciuto proprio a Parma, dove il padre Lilian aveva mosso i primi passi nel calcio italiano.

Dopo una sosta trascorsa interamente a Milano, non essendo stato convocato dalla Francia, Thuram si candida a essere il protagonista dei nerazzurri. Nelle prime cinque giornate di campionato ha già collezionato 2 reti e 2 assist, confermando di essere un punto di riferimento per la squadra di Chivu.

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Lautaro Martinez, rientrato dall’Argentina soltanto giovedì, potrebbe partire dalla panchina, anche se la sua situazione resta da valutare. Per affiancare Thuram è sfida tra Pio Esposito e Bonny, con l’attaccante italiano attualmente in vantaggio.

L’obiettivo di Chivu è sfruttare la condizione di Thuram anche in vista del prossimo impegno europeo: martedì, sempre a San Siro, l’Inter affronterà il Brugge in Champions League, con la possibile conferma della coppia formata dal francese e dal capitano argentino.