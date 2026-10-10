Lautaro Martinez è pronto a riprendersi l’Inter. Dopo la pausa per le nazionali, il capitano nerazzurro è tornato ad Appiano Gentile con entusiasmo e segnali incoraggianti, candidandosi a guidare l’attacco nella sfida contro il Parma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante le 13 ore di volo e le tre partite disputate con l’Argentina, l’attaccante ha mostrato un’energia contagiosa, convincendo Cristian Chivu a riconsiderare i piani di turnover.

Chivu ha pensato di risparmiare i giocatori più utilizzati durante gli impegni internazionali, soprattutto nel reparto offensivo. La condizione di Lautaro, però, potrebbe cambiare le strategie: dopo un allenamento completo, l’argentino sembra pronto a partire dal primo minuto, con l’obiettivo di trascinare subito i nerazzurri alla ripartenza in campionato.

Anche con la maglia dell’Argentina, il numero 10 ha confermato il suo momento positivo, andando a segno contro Bolivia e Burkina Faso. Il suo bottino in nazionale è salito così a 42 gol in 86 presenze, superando Sergio Aguero e portandosi al terzo posto tra i migliori marcatori della storia dell’Albiceleste, alle spalle di Lionel Messi e Gabriel Batistuta. Un rendimento che rafforza ulteriormente il suo ruolo centrale nell’Inter. Chivu sa quanto sia importante il capitano per gli equilibri della squadra e, in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati, potrebbe affidarsi ancora alla sua esperienza e alla sua capacità di fare la differenza.

La situazione in attacco

Al fianco di Lautaro ci sarà Marcus Thuram, che ha lavorato regolarmente durante la sosta, mentre Francesco Pio Esposito si è messo in evidenza con la nazionale, segnando due gol contro la Turchia. La crescita del giovane attaccante amplia le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore, ma il punto di riferimento resta il capitano argentino.

All’orizzonte ci sono il Parma e il successivo impegno di Champions League contro il Bruges, due appuntamenti che richiederanno attenzione nella gestione delle energie. Il turnover non è escluso, ma Chivu sembra intenzionato a valutare con prudenza ogni cambiamento, senza rinunciare troppo presto ai suoi uomini più importanti.

Per Lautaro, intanto, vale una regola che accompagna la sua carriera: dopo ogni pausa, il capitano vuole essere il primo a ripartire. E l’Inter, per ritrovare subito ritmo e risultati, è pronta ad affidarsi ancora al suo leader.