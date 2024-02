Il presidente dell'Uefa, Aleksandar Ceferin ha accusato A22 Sports, i creatori della Superlega di aver scritto una lettera di minacce alla stessa Uefa. Così Bernd Reichart, il Ceo di A22, ha pubblicato la missiva come risposta, facendo intendere che nulla di minaccioso vi fosse contenuto.

Come riporta Tuttosport, la lettera recita che secondo A22 Sports "dall’aprile 2021 il comportamento anti concorrenziale e le azioni dell’Uefa nei confronti di A22 e supportate da diverse Federazioni nazionali e Leghe che agiscono in modo coordinato con l’Uefa sono mirate a frustrare le iniziative commerciali di A22. Tali azioni sono state varie e diffuse. Comprendono la costante e inaccettabile denigrazione della reputazione di A22 nei media e altrove, oltre alle pressioni e alle minacce fatte dietro le quinte ai club europei per impedire loro di considerare progetti potenziali che coinvolgono A22 e per spingerli ad annunciare pubblicamente il loro sostegno alle competizioni dell’Uefa. Queste azioni hanno un solo obiettivo: escludere A22 dal mercato europeo delle competizioni transfrontaliere in cui l’Uefa ha il monopolio. Tali azioni sono intraprese dall’Uefa in palese violazione dell’inibitoria protettiva emessa nell’aprile 2021 a favore della SuperLega Company e dei suoi partecipanti. Chiediamo formalmente che l’Uefa e i suoi dirigenti, con effetto immediato cessino ogni forma di azione anticoncorrenziale nei confronti di A22".

La lettera prosegue con l'intento di riservarsi "tutti i diritti di intraprendere azioni appropriate in tutte le giurisdizioni rilevanti contro l’Uefa e, se del caso, i dirigenti dell’Uefa, cercando sia le misure correttive pertinenti che il risarcimento corrispondente per i danni materiali che tale comportamento anticoncorrenziale ha già causato e continua a causare ad A22".