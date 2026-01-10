Nella notte di gala contro il Napoli, l'Inter dovrebbe scendere di nuovo in campo con lo stesso undici che ha battuto Atalanta e Bologna. Tradotto, come riporta Tuttosport, ci saranno le conferme di Akanji centrale di difesa e di Zielinski, con Bisseck e Bastoni a completare il trio difensivo. "Tuttavia la decisione definitiva sul trittico difensivo verrà presa solo oggi, se non nel risveglio muscolare di domani mattina, visto che l’opzione Acerbi, con l’eventuale nuovo spostamento dell’ex City, non può essere esclusa a priori", aggiunte il quotidiano. Per il resto solo conferme, con il ritorno di Diouf e Darmian in panchina.