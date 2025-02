Come ricorda oggi Tuttosport, Marko Arnautovic è l'unico "tripletista" rimasto in servizio ad Appiano Gentile. Sua la magia che apre le danze contro la Lazio e permette di arrivare al doppio derby di semifinale di Coppa Italia. Un gol di bellezza abbagliante, si legge sul quotidiano. Tanto bello quanto prezioso, al primo tiro in porta dei nerazzurri nella sfida.

Più avanti nella sfida, anche il 2-0 su rigore di Calhanoglu. Una partita, nella sintesi di Tuttosport, che ha ricordato quelle dell'altra Coppa in cui è impegnata l'Inter quest'anno. Già in Champions si erano infatti viste gare di resilienza della squadra di Inzaghi, con poche occasioni create e tanta fase difensiva. Anche con tanti cambi di formazione, il gruppo ha mostrato determinazione e voglia di arrivare in fondo a tutte le competizioni.