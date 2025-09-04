Dopo aver parlato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso si presenta anche in conferenza stampa al fianco di Nicolò Barella per presentare la sfida contro l'Estonia. Match che coincide anche con il suo esordio da ct sulla panchina azzurra: "Non ho il tempo di emozionarmi - esordisce -, ho troppe responsabilità addosso. Forse domani vedendo mamma e papà in tribuna un po’ di emozione ci sarà, ma adesso sono molto concentrato. Non dormirò per i pensieri sulle soluzioni e i giocatori da mettere in campo, non per l’emozione. Sappiamo che abbiamo un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo".

Dopo aver ricordato Giorgio Armani ("una grande perdita, ha portato lustro a noi italiani nel mondo"), il ct si è detto soddisfatto per i primi quattro giorni di raduno a Coverciano: "Non potevo immaginare cose migliori. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si sono messi a disposizione, così come tutte le persone che lavorano all’interno della Federazione. C’è stato un lavoro quasi perfetto e penso che domani vedremo una grande partita. Formazione? Vedremo domani, i numeri non sono importanti. Sappiamo quello che vogliamo fare e abbiamo preparato la partita molto bene".

"L’Estonia è una squadra che vuole palleggiare - prosegue Gattuso - e fare costruzione dal basso. È una squadra ben organizzata, hanno un allenatore giovane con buone idee. Dobbiamo fare una partita importante, tutti pensano sia una passeggiata, ma non ci sono partite facili. Dobbiamo essere umili e arroganti. L'umiltà quando si sbaglia una palla, poi dopo l'arroganza di fare la giocata difficile e non preoccuparci di sbagliare”.