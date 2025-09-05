Durante la sosta nazionali, ad Appiano Gentile i giocatori della prima squadra rimasti a disposizione di Chivu hanno svolto degli allenamenti congiunti con l'Under 23 e questa mattina saranno impegnati alle 11.30 (a porte chiuse) nell'amichevole contro il Padova, squadra che milita in Serie B. IL tecnico romeno, ricorda Tuttosport, potrà contare su dodici giocatori (di cui tre portieri): si tratta di Sommer, Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan e Bonny.