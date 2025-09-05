"Ho sempre pensato di aver fatto bene ad "adottarti” come fratellino e oggi che sei ct di quella squadra che abbiamo amato tanto insieme, me lo dico ancora: avevo capito già tanti anni fa chi sei e quanto vali. So che lo capiranno anche i tuoi ragazzi e che trascinerai anche loro, come facevi con noi".

Queste le dolci parole di Marco Materazzi per Gennaro Gattuso. L'ex difensore nerazzurro ha voluto dedicare un pensiero sulla Gazzetta dello Sport al nuovo ct azzurro nel giorno del debutto contro l'Estonia.