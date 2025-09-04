"Davide Frattesi e Teun Koopmeiners troveranno più spazio?" è una delle domande poste ad Antonio Paganin durante l'intervento a TMW Radio: "Su Koopmeiners dico che è un giocatore che pecca caratterialmente - esordisce nella sua analisi -. Devi metterci qualcosa di più in certi ambienti, deve essere capace di mettersi a disposizione del club dove è. L'impressione è che in questo momento latiti caratterialmente. E' nella Juve, non più nell'Atalanta. Fa fatica a imporsi perché c'è un limite caratteriale. Frattesi ha la sfortuna di giocare in un'Inter che in mezzo ha una concorrenza forte, è un centrocampo qualitativo, che ha preso una sua fisionomia negli anni. Ora qualcosa tatticamente sta cambiando e non so se può esaltarne le sue caratteristiche o limitarle".

Lautaro tornerà tardi per la sfida alla Juve:

"Forse il ct ha parlato con il giocatore e gli ha chiesto di andare. Lì deve essere il giocatore che si impone, ma è difficile per la passione degli argentini per la Nazionale rifiutare".