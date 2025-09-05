"È una serata emozionante, da ricordare per quello che Leo significa". Sono dedicate all'intramontabile Lionel Messi le prime parole che Lautaro Martinez rilascia a ESPN dopo il netto 3-0 dell'Argentina contro il Venezuela che l'ha visto anche andare in rete. Il Toro ha voluto omaggiare la Pulga, ieri in campo per l'ultima partita casalinga con l'Albiceleste nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale: "Fino all'ultimo giorno che sarà con noi, Leo continuerà a insegnarci; lo ringrazio per tutto quello che ha dato alla nazionale e al calcio".

"Abbiamo cercato di attaccare sempre e di difendere con la palla - ha poi aggiunto il capitano dell'Inter -. È stata un'altra dimostrazione di ciò per cui ci impegniamo sempre".