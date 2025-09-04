Alessandro Fontanarosa si presenta al mondo Avellino. Ospite dell''Avellino Club Tommaso Acernese', l'ex difensore dell'Inter (passato a titolo definitivo al club biancoverde nella sessione estiva di mercato) ha colto l'occasione per presentarsi a stampa e tifosi, toccando anche temi a tinte nerazzurre: "Sono mancino, posso giocare sia in una difesa a tre che a quattro - le parole raccolte da TuttoAvellino.it -. Il braccetto di sinistra lo facevo all'Inter e mi sono specializzato in quel ruolo. Quell'anno in prima squadra all'Inter sono cresciuto molto, avevo affianco giocatori di livello mondiale. Avere vicino uno come Bastoni mi ha aiutato parecchio, dentro e fuori dal campo".