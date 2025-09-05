Lautaro Martinez dalla panchina in Argentina-Venezuela. Il capitano dell'Inter è stato escluso dall'undici titolare di Scaloni. Ecco la formazione ufficiale: E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico; L. Paredes, R. De Paul, F. Mastantuono; L. Messi, J. Álvarez, T. Almada.

Sezione: News / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 00:43
Autore: Egle Patanè
