Calato il sipario sul calciomercato estivo edizione 2025, emergono i classici retroscena sulle trattative finalizzate ma anche su quelle non andate in porto. Parlando di queste ultime, il giornalista Matteo Moretto ha raccontato come è andata tra Davide Frattesi e il Newcastle, che nelle ultime settimane di mercato ha presentato una prima proposta verbale da 35-40 milioni di euro in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni non facili. Offerta rispedita al mittente dall'Inter, che ora può intavolare il dialogo per il rinnovo con il centrocampista.

A proposito dell'arrivo di Ange-Yann Bonny a Milano, secondo quanto raccontato da Moretto, c'è stato un tentativo del Napoli di soffiarlo ai nerazzurri nel week-end precedente all'annuncio ufficiale. I partenopei hanno fatto un sondaggio concreto per il francese, abbozzando anche una prima proposta, nonostante la trattativa avanzata con il club di Viale della Liberazione che stava limando i dettagli economici col Parma.