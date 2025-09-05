Analizzando il pari deludente imposto dalla Polonia ai Paesi Bassi, Ronald Koeman ha trovato il tempo anche di elogiare Denzel Dumfries, ieri autore del gol che ha aperto la sfida di Rotterdam poi terminata 1-1: "È un fantastico colpitore di testa, questa è una vera qualità di Denzel che arriva sempre sul secondo palo. Da queste situazioni tira fuori sempre il massimo, ed è stato così anche oggi (ieri, ndr)", ha spiegato il ct degli Orange parlando della specialità del laterale dell'Inter. Non nuovo a giocate di questo tipo.