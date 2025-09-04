Dino Zoff, campione d'Europa e del Mondo con la maglia della Nazionale italiana, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del caso legato a Gianluigi Donnarumma e dell'incredibile scelta del PSG di liberarsene dopo aver vinto la Champions anche grazie al suo apporto: "Non me lo spiego. Non dopo quello che s’è visto quest’anno, la Champions vinta anche grazie alle sue parate. A meno che non ci sia altro che noi non sappiamo".

Veramente, Luis Enrique è stato chiaro: gli serve uno più bravo con i piedi.

"Prima serve un portiere che pari, poi, se è buono con i piedi, meglio. Ma non so quanto possa essere determinante nel gioco uno a cento metri dalla porta avversaria: non è un Platini in porta. Faccio fatica a capire come possa essere un problema per un portiere non “giocare” bene. Uno come Donnarumma fa vincere con le parate. Non voglio però entrare nella testa di un allenatore che ha appena vinto la Champions come Luis Enrique".