Un mercato incompleto. Nemmeno l'arrivo di Akanji sulla sirena ha modificato l'impressione generale sulla sessione estiva dell'Inter. Tanti arrivi, tante partenze, ma qualcosa manca secondo il Corriere dello Sport.

In particolare manca Lookman, o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. Esposito e Bonny hanno certamente innalzato il livello del reparto offensivo, ma resta la sensazione di incompiutezza. "Di sicuro, il mercato interista è stato un mercato incompleto dal punto di vista economico. Per la prima volta, infatti, c’era la disponibilità a chiudere la sessione con un passivo importante (60 milioni), a cui poi aggiungere il monte cessioni - si legge -. Ebbene, tra i circa 90 milioni investiti e i quasi 50 recuperati attraverso le vendite, in viale Liberazione è rimasto un tesoretto da 20-25 milioni. Ci fosse scappata l’occasione giusta – in difesa, magari, con un profilo giovane e di sicura prospettiva -, allora sarebbe stato utilizzato subito. Adesso, invece, è a disposizione per la finestra di gennaio".

E allora ci si proietta già alle prime settimane del 2026, quando probabilmente l'argomento tornerà di moda. "Dato per scontato che non ci sarà un ritorno di fiamma per Lookman, le attenzioni nerazzurre, inevitabilmente, si sposteranno su altri obiettivi - annuncia il CdS -. The Athletic ha rivelato che l’Inter avrebbe fatto un tentativo importante – offerta addirittura di 46 milioni – per Ndiaye, esterno fantasista 25enne dell’Everton, venendo però respinta. Fermo restando che la cifra è oltre i paletti fissati da Okatree. E dunque una proposta del genere avrebbe dovuto essere autorizzata, come era accaduto per Lookman. Da capire, allora, se a gennaio possa scattare l’affondo per Malick Fofana, talento 20enne del Lione, su cui, in viale Liberazione, esistono già relazioni importanti. Nemmeno lui, però, sarà così a buon mercato".