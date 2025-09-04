Come si recupera ottimismo da una situazione complicata? A rispondere è ancora Nicolò Barella che, questa volta ai canali ufficiali della FIGC, parla del primo periodo sotto la nuova guida di Gattuso: "Bisogna essere positivi sempre perché la negatività aiuta sempre poco. Abbiamo voglia di tornare in campo e dimostrare che abbiamo voglia di riprendere la nostra fiducia e la nostra voglia di giocare. Il mister ci ha dato tanto, abbiamo lavorato tanto e forte e quindi dobbiamo solo tornare in campo e fare quello che sappiamo fare perché le qualità le abbiamo sempre avute".

Su cosa si è concentrato il mister?

"All’inizio l’aspetto mentale era quello un po’ più in difficoltà per tutti noi perché quando non arrivano le vittorie e i risultati arrivano le difficoltà. Ma la vita è così, bisogna andare avanti, essere più propositivi, avere più orgoglio e voglia di giocare tutte queste partite. E visto che è un girone è importante fare gol, vincere e andare al Mondiale".

Lo stadio è sold out, vi dà una spinta maggiore?

"Assolutamente sì, abbiamo bisogno di tutti, della fiducia di tutti. L’ultima volta che abbiamo giocato qui c’era il Covid e non ci siamo goduti un pubblico che qui, anche con l’Atalanta, è sempre caldo. Domani cercheremo di farlo digerire".