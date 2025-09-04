Carlo Ancelotti ha spiegato i motivi della mancata convocazione di Neymar, smentendo di fatto il comunicato della Federcalcio brasiliana che aveva attribuito l’esclusione dell’attaccante del Santos a problemi fisici. "La mia decisione si basa su ciò che lui sta facendo e sulle sue prestazioni, non c’entrano gli infortuni. Il suo valore tecnico non è mai stato in discussione", ha dichiarato il ct verdeoro.

Le polemiche erano divampate dopo Santos-Fluminense, quando lo stesso Neymar aveva assicurato di stare bene, lasciando intendere di non aver compreso le ragioni ufficiali della Seleção. Ora spetterà ad Ancelotti gestire una situazione delicata, visto il peso che il numero 10 ha da anni nelle gerarchie della Nazionale brasiliana.