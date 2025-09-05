Nella mattinata di oggi, il gruppo dell'Inter a disposizione di Cristian Chivu ha sostenuto un test match alla Pinetina contro il Padova di Matteo Andreoletti, concluso con la vittoria nerazzurra per 3-1. Un successo dove ha messo il timbro anche il nuovo arrivato Andy Diouf, autore del terzo gol dopo quelli di Henrikh Mkhitaryan e Carlos Augusto. Per i biancoscudati, in gol Mattia Bortolussi. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.