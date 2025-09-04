"Se si guarda al punteggio, l'1-1 è ovviamente un freno, anche perché in casa si vuole sempre vincere". Così Denzel Dumfries, intervistato da NOS, ha commentato il risultato ottenuto nel match di stasera contro la Polonia, gara sbloccata proprio dall'interista, ma poi pareggiata all'80esimo da Cash. "Il modo in cui è arrivato lascia un retrogusto amaro. Nel corso della partita abbiamo creato molte occasioni, e nella fase finale non siamo stati bravi a trovare il gol nell'ultimo passaggio. Ma nel complesso abbiamo giocato bene ed è un peccato subire gol alla fine. Abbiamo giocato bene, in modo dominante. Cody Gakpo mette spesso i cross dopo uno contro uno quindi noi dobbiamo essere precisi sotto porta. Ieri abbiamo prestato attenzione ai calci piazzati, il posizionamento sotto porta doveva essere buono. È stato un buon calcio d'angolo battuto da Memphis Depay; sì, è un bel gol".

Sul cammino da fare:

"Siamo tutti professionisti e sappiamo che andremo in Lituania per vincere. C'erano anche molte cose positive, ma analizzeremo quanto fatto oggi. Stiamo andando avanti con quello che facciamo e non abbassiamo la testa".